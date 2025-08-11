Трамп назвал «предварительной» встречу с Путиным на Аляске

Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске будет скорее предварительной. Об этом журналистам заявил американский лидер Дональд Трамп.

Вице-президент США: Трамп не уверен в успехе переговоров с Путиным на Аляске

Он указал, что этот саммит необходим ему, чтобы прозондировать собственную позицию, и допустил, что его по итогам может выйти из дипломатии по Украине.

Также Трамп не подтвердил намерение приглашать президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, однако указал, что после встречи с Путиным первым расскажет о ней именно ему.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что намерен организовать переговоры российского и украинского лидеров, возможно, со своим участием.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский заявил, чтоне ждёт от встречи Трампа и Путина на Аляске «каких-то радикальных прорывов», сообщает «Свободная пресса».

