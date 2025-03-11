Трамп допустил продолжение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что если усилия по убеждению России в необходимости прекращения огня не увенчаются успехом, военный конфликт в Украине продолжится.

Он подчеркнул, что в случае отказа России от мира последствия будут тяжелыми, а жертвы среди людей продолжат расти в ближайшие дни. Трамп добавил, что достижение мирного соглашения было бы «замечательным», но в противном случае конфликт продолжится.