Трамп допустил продолжение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что если усилия по убеждению России в необходимости прекращения огня не увенчаются успехом, военный конфликт в Украине продолжится.

Он подчеркнул, что в случае отказа России от мира последствия будут тяжелыми, а жертвы среди людей продолжат расти в ближайшие дни. Трамп добавил, что достижение мирного соглашения было бы «замечательным», но в противном случае конфликт продолжится.

Трамп заявил, что США и Россия проведут встречи по Украине 11 или 12 марта

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины, на которых обсуждался 30-дневный прекращение огня с Россией.

Украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность к миру и поддержал предложение США о прекращении огня. США также согласились возобновить обмен разведывательными данными и предоставить помощь в обеспечении безопасности Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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