Трамп допустил продолжение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что если усилия по убеждению России в необходимости прекращения огня не увенчаются успехом, военный конфликт в Украине продолжится.
Он подчеркнул, что в случае отказа России от мира последствия будут тяжелыми, а жертвы среди людей продолжат расти в ближайшие дни. Трамп добавил, что достижение мирного соглашения было бы «замечательным», но в противном случае конфликт продолжится.
11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины, на которых обсуждался 30-дневный прекращение огня с Россией.
Украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность к миру и поддержал предложение США о прекращении огня. США также согласились возобновить обмен разведывательными данными и предоставить помощь в обеспечении безопасности Украины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киев заявил о готовности к переговорам, если Москва согласится на прекращение огня
- Трамп допустил продолжение конфликта на Украине
- Состояние пострадавшей в атаке БПЛА в Домодедово стабилизировалось
- Трамп планирует поговорить с Путиным
- В Британии задержан капитан контейнеровоза, столкнувшегося с танкером
- Президент Словакии пообещал рассмотреть петицию об отмене санкций против России
- Трамп заявил, что США и Россия проведут встречи по Украине 11 или 12 марта
- Украина готова к прекращению боевых действий и мирным переговорам с Россией
- Рубио заявил, что США хотят прекращения огня на Украине и ждут ответа России
- США возобновили военную помощь Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru