Украина готова к прекращению боевых действий и мирным переговорам с Россией
11 марта 202521:58
Украина подтвердила свою готовность прекратить боевые действия и начать мирные переговоры с Россией, сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.
Соответствующее заявление было сделано по итогам переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии.
Он отметил, что украинская сторона готова сложить оружие ради достижения мира как для своей страны, так и для всего мира.
По словам Уолца, президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать дипломатическое урегулирование конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Словакии пообещал рассмотреть петицию об отмене санкций против России
- Трамп заявил, что США и Россия проведут встречи по Украине 11 или 12 марта
- Украина готова к прекращению боевых действий и мирным переговорам с Россией
- Рубио заявил, что США хотят прекращения огня на Украине и ждут ответа России
- США возобновили военную помощь Украине
- Украина приняла предложение США по немедленному прекращению огня на 30 дней
- Белый дом назвал успешными прошедшие в Саудовской Аравии переговоры с Украиной
- Конституционный суд Румынии не допустил Джеорджеску до президентских выборов
- На Солнце зафиксирована вспышка класса М1.1
- В России более 37 тысяч женщин, планировавших аборт, сохранили беременность
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru