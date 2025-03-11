Украина готова к прекращению боевых действий и мирным переговорам с Россией

Украина подтвердила свою готовность прекратить боевые действия и начать мирные переговоры с Россией, сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.

Соответствующее заявление было сделано по итогам переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии.

Рубио заявил, что США хотят прекращения огня на Украине и ждут ответа России

Он отметил, что украинская сторона готова сложить оружие ради достижения мира как для своей страны, так и для всего мира.

По словам Уолца, президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать дипломатическое урегулирование конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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