Гутерреш: ООН сотрудничает с Советом мира в Газе
ООН взаимодействует со сформированным США Советом мира в секторе Газа. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в интервью Politico.
«Есть задача, которая была сформулирована и одобрена Советом безопасности, и мы активно сотрудничаем со структурами, созданными Советом мира», - подчеркнул Гутерреш.
В то же время генсек ООН указал, что не видит необходимости в совете кроме как в рамках плана по реконструкции анклава. По его словам, все остальное - «личный проект президента [США Дональда] Трампа, в котором он контролирует все».
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не решила, будет ли вступать в Совет мира.
