Названы причины, по которым «Ижавиа» лишилась сертификата эксплуатанта

Один из самолетов Як-42 допускался к рейсам без должного техобслуживания. Кроме того, перевозчик нарушал режим труда и отдыха экипажей, превышал допустимые нормы нагрузки на инженерно-технический персонал, а в табелях учета рабочего времени обнаружены фальсификации.

С 1 августа перевозчик не сможет выполнять полеты, он уже закрыл продажу билетов на все свои рейсы начиная с этой даты — до 1 февраля 2027 года было реализовано почти 46 тыс. штук. В правительстве Удмуртии заявили о планах «пересобрать компанию» и усилить меры безопасности. Там также заверили в исправности воздушных судов и намерении улучшить транспортную доступность для жителей региона.

Для возобновления деятельности перевозчику потребуется фактически заново пройти процедуру сертификации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

