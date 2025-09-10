Трамп отреагировал на ситуацию с беспилотниками в Польше
Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social отреагировал на ситуацию с якобы российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши.
«Что там с Россией, нарушающей дронами воздушное пространство Польши? Поехали!» — написал глава Белого дома.
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил о многочисленных «объектах», нарушивших воздушное пространство республики, назвав произошедшее провокацией, пишут «Известия».
Позже временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш отметил, что дроны летели с украинской стороны, а в Минобороны РФ указали, что готовы провести консультации по данной теме с коллегами из польского оборонного ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
