Трамп и Макрон обсудили предстоящие переговоры Москвы и Вашингтона

Американский лидер Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон поговорили по телефону, сообщает РИА Новости.

Лавров и Ушаков проведут переговоры с представителями США в Эр-Рияде

Главы государств обсудили предстоящие контакты между представителями России и США в Саудовской Аравии. Беседа политиков продолжалась около получаса.

Ранее стало известно, что российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с представителями США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Reuters
ТЕГИ:УкраинаПереговорыРоссияДональд ТрампСШАФранцияЭммануэль Макрон

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