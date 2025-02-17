Лавров и Ушаков проведут переговоры с представителями США в Эр-Рияде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента страны Юрий Ушаков вылетят на переговоры с представителями США в Эр-Рияд. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, официальные лица вылетают в Саудовскую Аравию в понедельник по поручению президента РФ Владимира Путина, они встретятся с американскими визави во вторник.
«Они проведут встречу... которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», — рассказал Песков.
Также в Эр-Рияде обсудят подготовку возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине и организации встречи лидеров двух стран.
Ранее агентство Reuters сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Эр-Рияд на переговоры по урегулированию украинского конфликта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Решетников заявил о замедлении темпов роста экономики в ряде отраслей
- В Москве два человека пострадали при столкновении четырех грузовиков
- Лавров и Ушаков проведут переговоры с представителями США в Эр-Рияде
- Во Франции призвали Европу продолжать поддерживать Украину
- В Свердловской области опровергли информацию об отставке губернатора Куйвашева
- Армия России освободила Фиголевку в Харьковской области
- Депутат Аксаков: Visa и Mastercard вернутся в Россию
- На Кубани более 20 домов пострадали из-за атак украинских дронов
- Глава МИД Швеции поддержала отправку миротворцев на Украину
- СМИ: Школьник в Санкт-Петербурге попал в реанимацию после катания на «ватрушке»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru