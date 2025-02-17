Лавров и Ушаков проведут переговоры с представителями США в Эр-Рияде

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента страны Юрий Ушаков вылетят на переговоры с представителями США в Эр-Рияд. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, официальные лица вылетают в Саудовскую Аравию в понедельник по поручению президента РФ Владимира Путина, они встретятся с американскими визави во вторник.

«Они проведут встречу... которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», — рассказал Песков.

Также в Эр-Рияде обсудят подготовку возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине и организации встречи лидеров двух стран.

Ранее агентство Reuters сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Эр-Рияд на переговоры по урегулированию украинского конфликта.

