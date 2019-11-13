Трамп хочет «купить» Эрдогана. Анкара выбирает между Россией и США
После покупки С-400 у России, Трам решил предложил Турции экономическую сделку. Эксперты НСН заявляют, что Штаты пытаются перекупить расположение Эрдогана.
Торговое соглашение на $100 млрд пообещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану президент США Дональд Трамп. А также способ обхода американских санкций, и всё из-за покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.
Белый дом настаивает на том, что С-400 «не вводятся в эксплуатацию, чтобы они не могли «иметь доступ к средствам коммуникации и защиты американского истребителя F-35». В таком случае Анкара может вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать рестрикций.
Напомним, что Конгресс США одобрил санкции в отношении Турции в связи с покупкой Анкарой ЗРК С-400.
Тюрколог, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов в эфире НСН заявил, что Турция попытается нивелировать последствия, но это займет очень много времени.
«Постоянно идут разговоры об отказе Турции от доллара и расчет в нацвалютах, с Россией, в первую очередь. Конечно, сделать это будет трудно, привязка к доллару довольно сильная. Но точно Турция будет пытаться отвечать на санкции, нивелировать их последствия, хотя у нее очень мало времени. Стабилизирующие меры всегда долгосрочные, и санкции определенные проблемы, конечно, стране принесут», - отметил тюрколог.
Тема покупки новейших российских ЗРК вызвала споры, как среди политиков, так и среди военных экспертов. Так, в интервью НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Турция больше смотрит в сторону Вашингтона, нежели Москвы.
«Эрдоган не является надёжным нашим сторонником и продавать ему новые системы вооружения, типа Ми-35 нельзя. Кстати, как и передавать любые технологии. Я считаю, что на этом фоне продажа ему комплексов С-400 стала серьёзной ошибкой. Потому что теперь появление этих комплексов в Турции может составить серьёзную угрозу нам», — заявил Сивков.
Добавим, во вторник, 12 ноября, Реджеп Таип Эрдоган отправился с официальным визитом в США, где у него запланированы переговоры с Трампом в формате «один на один».
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