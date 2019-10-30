Турцию от санкций США спасет импичмент Трампа

Конгресс США одобрил санкции в отношении Турции в связи с покупкой Анкарой ЗРК С-400, а также военной операцией «Источник мира» на севере Сирии, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ограничительные меры коснутся лиц, причастных к турецкой военной операции в САР, вплоть до главы военного ведомства. Кроме того, санкции могут затронуть финансовые компании Турции и других государств, поставляющих Анкаре оружие. В отношении американских компаний введён запрет на поставки оружия Турции.

Прежде, чем санкции вступят в силу, законопроект должен одобрить Сенат Конгресса США. Однако Америке сейчас просто не до этого, заметил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв. В ближайшее время будет решаться вопрос об импичменте президенту страны, поэтому все внешнеполитические коллизии служат лишь средством внутриполитической борьбы. Это, по его мнению, может отложить вопрос принятия санкций (слушайте аудио).

«Ситуация очень непредсказуемая. Во-первых, мы не знаем, как проголосует Сенат. Во-вторых, у них сегодня более важная задача — провести импичмент, голосование будет завтра. Я думаю, там у всех голова болит по этому поводу, так что, может, и отложат эти санкции. Так что, Америка занята собой, занята своей внутренней борьбой», — заключил американист.