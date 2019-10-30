Турцию от санкций США спасет импичмент Трампа
Американист заявил НСН, что в Вашингтоне сейчас любые внешнеполитические действия служат исключительно решению внутренних дел Америки.
Конгресс США одобрил санкции в отношении Турции в связи с покупкой Анкарой ЗРК С-400, а также военной операцией «Источник мира» на севере Сирии, сообщает ТАСС.
Отмечается, что ограничительные меры коснутся лиц, причастных к турецкой военной операции в САР, вплоть до главы военного ведомства. Кроме того, санкции могут затронуть финансовые компании Турции и других государств, поставляющих Анкаре оружие. В отношении американских компаний введён запрет на поставки оружия Турции.
Прежде, чем санкции вступят в силу, законопроект должен одобрить Сенат Конгресса США. Однако Америке сейчас просто не до этого, заметил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв. В ближайшее время будет решаться вопрос об импичменте президенту страны, поэтому все внешнеполитические коллизии служат лишь средством внутриполитической борьбы. Это, по его мнению, может отложить вопрос принятия санкций (слушайте аудио).
«Ситуация очень непредсказуемая. Во-первых, мы не знаем, как проголосует Сенат. Во-вторых, у них сегодня более важная задача — провести импичмент, голосование будет завтра. Я думаю, там у всех голова болит по этому поводу, так что, может, и отложат эти санкции. Так что, Америка занята собой, занята своей внутренней борьбой», — заключил американист.
Напомним, спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси объявила о начала процедуры импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Президента США обвинили в том, что в ходе телефонного разговора в июле Трамп якобы давил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. При этом Байден считается одним из главных конкурентов Трампа от демократов на выборах 2020 года. Голосование по вопросу импичмента пройдёт в полном составе палаты представителей США в четверг, 31 октября.
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