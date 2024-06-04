Трамп хочет использовать проигрыш в суде на выборах президента
Экс-глава США Дональд Трамп должен завершить президентскую кампанию в связи с решением присяжных о признании его виновным в фальсификации отчетных документов, следует из опроса ABC News и Ipsos Poll, сообщают «Ведомости».
Так считают 49% участников исследования. Бывший президент и его команда нацелены на извлечение преимуществ из поражения в суде, которые могут помочь политику победить на выборах, в том числе за счет обращения к афроамериканцам. Основная тема рекламных роликов в поддержку Трампа, вышедших после решения присяжных, заключается в предвзятом отношении к нему со стороны властей и в целом несправедливости судебной системы.
В поддержку бывшего американского лидера уже высказались популярные темнокожие политические и общественные деятели, среди которых писательница и племянница правозащитника Мартина Лютера Кинга Альведа Кинг.
Еще один способ использовать решение присяжных – привлечение средств на нужды президентской кампании. Через сутки после оглашения решения о признании Трампа виновным его штаб заявил о сборе почти $53 млн.
Как стало известно ранее, Республиканская партия выдвинет Трампа независимо от приговора суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru