Трамп хочет использовать проигрыш в суде на выборах президента

Так считают 49% участников исследования. Бывший президент и его команда нацелены на извлечение преимуществ из поражения в суде, которые могут помочь политику победить на выборах, в том числе за счет обращения к афроамериканцам. Основная тема рекламных роликов в поддержку Трампа, вышедших после решения присяжных, заключается в предвзятом отношении к нему со стороны властей и в целом несправедливости судебной системы.

В поддержку бывшего американского лидера уже высказались популярные темнокожие политические и общественные деятели, среди которых писательница и племянница правозащитника Мартина Лютера Кинга Альведа Кинг.

Еще один способ использовать решение присяжных – привлечение средств на нужды президентской кампании. Через сутки после оглашения решения о признании Трампа виновным его штаб заявил о сборе почти $53 млн.

Как стало известно ранее, Республиканская партия выдвинет Трампа независимо от приговора суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

