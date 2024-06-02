Республиканская партия выдвинет Трампа независимо от приговора суда

«Мы номинируем Дональда Трампа от Республиканской партии. В конечном счете, именно это имеет значение», - сказала она.

В то же время она допустила, что республиканцы изменят программу предстоящей конвенции партии с учетом приговора. Трамп указала на вероятность изменения места номинирования.

Суд в Нью-Йорке вынесет приговор по делу Трампа 11 июля. Ранее жюри присяжных признало Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, напоминает «Радиоточка НСН».

