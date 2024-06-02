Республиканская партия выдвинет Трампа независимо от приговора суда
Республиканская партия выдвинет бывшего президента США Дональда Трампа своим кандидатом на выборах главы государства независимо от решения суда, заявила в интервью телеканалу CNN сопредседатель центрального комитета партии и невестка политика Лара Трамп.
«Мы номинируем Дональда Трампа от Республиканской партии. В конечном счете, именно это имеет значение», - сказала она.
В то же время она допустила, что республиканцы изменят программу предстоящей конвенции партии с учетом приговора. Трамп указала на вероятность изменения места номинирования.
Суд в Нью-Йорке вынесет приговор по делу Трампа 11 июля. Ранее жюри присяжных признало Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Республиканская партия выдвинет Трампа независимо от приговора суда
- Немецкий генерал допустил применение Patriot против авиации над территорией РФ
- Белорусские военные заявили, что прошли подготовку к применению ТЯО
- Российских фигуристов убрали из рейтинга Международного союза конькобежцев
- Черчесов опроверг контакты с представителями сборной Казахстана по футболу
- Украинские дроны-камикадзе атаковали белгородское село Головчино
- «Зенит» победил «Балтику» и в пятый раз выиграл Кубок России
- Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты
- Джонни Депп сыграет в новом фильме режиссера Терри Гиллиама
- В ДТП со свадебным кортежем в Дагестане погибли три человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru