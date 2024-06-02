Трамп заявил о готовности к возможному тюремному заключению
Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что готов к тому, что суд приговорит его к тюремному заключению. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Они могут это сделать. Я не буду против», - ответил экс-президент на вопрос о том, что суд может приговорить его к реальному сроку в тюрьме.
По мнению Трампа, американское общество не примет такой исход событий. Политик допустил, что его возможное тюремное заключение станет «переломным моментом».
Ранее жюри присяжных в суде Нью-Йорка признал Трампа виновным по первому уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает «Радиоточка НСН».
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