Трамп заявил о готовности к возможному тюремному заключению

«Они могут это сделать. Я не буду против», - ответил экс-президент на вопрос о том, что суд может приговорить его к реальному сроку в тюрьме.

По мнению Трампа, американское общество не примет такой исход событий. Политик допустил, что его возможное тюремное заключение станет «переломным моментом».

Ранее жюри присяжных в суде Нью-Йорка признал Трампа виновным по первому уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает «Радиоточка НСН».

