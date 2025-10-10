Трамп допустил «вышвыривание» Испании из НАТО
10 октября 202500:35
Испанию необходимо исключить из состава Североатлантического альянса за недостаточно высокий уровень военных расходов, сообщает ТАСС со ссылкой на высказывание президента США Дональда Трампа.
По его словам, у Мадрида нет оснований увеличивать ассигнования на оборону. «Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», — заявил глава государства.
Ранее Трамп заявил, что США могут не повышать военные расходы, но все в НАТО должны это сделать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
