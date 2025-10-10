В России может появиться страхование самозанятых при нетрудоспособности

Кабмин России внес в Госдуму проект закона о проведении эксперимента по добровольному вступлению самозанятых в правоотношения по обязательному социальному страхованию в случае их временной нетрудоспособности, сообщают «Известия».

Самозанятым разрешат оформлять оплачиваемые больничные

Как ожидается, эксперимент пройдет с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Самозанятые россияне смогут получать пособие по болезни. Размер страховой суммы будет 35 тыс. руб. с ежемесячным взносом 1,3 тыс. руб. или 50 тыс. руб. при ежемесячном взносе 1,9 тыс. руб.

Получить пособие будет возможно после шести месяцев уплаты застрахованным установленных взносов. Если гражданин платил на протяжении 12 месяцев, он сможет получить 100% от страховой суммы. При уплате на протяжении более 18 и 24 месяцев, гражданину будут выделены скидки на ежемесячный платеж в размере 10% и 30% соответственно.

Ранее правительство отказалось досрочно завершать эксперимент по самозанятым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

