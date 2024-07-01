СМИ: Испания перебросила военных в Словакию в рамках стратегии НАТО против РФ

До этого Альянс сосредоточил на границе с Белоруссией 10 батальонных тактических групп, заявил в эфире телеканала ОНТ начальник генерального штаба вооруженных сил республики Павел Муравейко. По его словам, из 10 групп шесть - американские. Общая численность сил НАТО у границ Белоруссии составляет более 20 тысяч человек, уточнил Муравейко.

В мае 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти направят около $2,5 миллиарда на укрепление границы с Россией и Белоруссией, передает «Радиоточка НСН».

