СМИ: Испания перебросила военных в Словакию в рамках стратегии НАТО против РФ

Испания перебросила военных в Словакию в рамках стратегии НАТО против России, сообщила испанская газета ABC.

Отмечается, что мероприятие стало крупнейшим развертыванием контингента Испании в регионе. По предварительным оценкам, речь идет о 780 испанских солдатах, также в регион перевезли 300 единиц транспортной техники.

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До этого Альянс сосредоточил на границе с Белоруссией 10 батальонных тактических групп, заявил в эфире телеканала ОНТ начальник генерального штаба вооруженных сил республики Павел Муравейко. По его словам, из 10 групп шесть - американские. Общая численность сил НАТО у границ Белоруссии составляет более 20 тысяч человек, уточнил Муравейко.

В мае 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти направят около $2,5 миллиарда на укрепление границы с Россией и Белоруссией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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