Появилось видео корпоратива за 9 млн рублей, собранных на капремонт
В интернете появилось видео корпоратива с участием экс-главы фонда капитального ремонта Калининграда Олега Туркина и его подчиненных, сообщает Telegram-канал «112».
Вечеринка прошла за счет простых людей. Как считает следствие, на это было потрачено 9 млн рублей, которые собрали на капремонт. Кроме того, с января 2020 года по июнь 2024 на деньги фонда под видом рабочих семинаров оплачивались подарки, продукты, алкогольные напитки, услуги такси, ведущих, фотографов и занятия спортом.
Закупка шампанского обошлась в 3 млн рублей, канапе — 2 млн рублей, ремонт крыши — 500 рублей по остаточному принципу. Туркину и его команде вменяют «Растрату», что влечет за собой до 2 лет лишения свободы.
Дело рассматривается в Ленинградском районном суде Калининграда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
