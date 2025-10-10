Появилось видео корпоратива за 9 млн рублей, собранных на капремонт

В интернете появилось видео корпоратива с участием экс-главы фонда капитального ремонта Калининграда Олега Туркина и его подчиненных, сообщает Telegram-канал «112».

СМИ: Экс-губернатора Челябинской области обвиняют в растрате 33 млрд рублей

Вечеринка прошла за счет простых людей. Как считает следствие, на это было потрачено 9 млн рублей, которые собрали на капремонт. Кроме того, с января 2020 года по июнь 2024 на деньги фонда под видом рабочих семинаров оплачивались подарки, продукты, алкогольные напитки, услуги такси, ведущих, фотографов и занятия спортом.

Закупка шампанского обошлась в 3 млн рублей, канапе — 2 млн рублей, ремонт крыши — 500 рублей по остаточному принципу. Туркину и его команде вменяют «Растрату», что влечет за собой до 2 лет лишения свободы.

Дело рассматривается в Ленинградском районном суде Калининграда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / China News Service / Liao Pan / VCG
ТЕГИ:РастратаКалининградКапремонтКорпоративы

Горячие новости

Все новости

партнеры