Трамп: США могут не повышать военные расходы, но все в НАТО должны это сделать
Странам НАТО необходимо повысить военные расходы до 5% от их ВВП, однако это требование не должно распространяться на США, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом политик заявил журналистам в штате Нью-Джерси.
«Думаю, им следует это сделать. Не думаю, что нам [США] следует... Мы так давно поддерживаем НАТО, во многих случаях оплачивая, как мне кажется, 100% расходов», - отметил Трамп, отвечая на вопрос о планах увеличения оборонных расходов в Североатлантическом альянсе.
Президент США также отметил, что блоку «придется заняться Испанией», которая всегда платила очень мало и отказалась направлять на военные нужды 5% ВВП . Кроме того, Трамп раскритиковал Канаду, которая платит «мало, почти меньше всех».
Между тем СМИ сообщили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ликвидирует два подразделения альянса и сократит десятки должностей в штаб-квартире организации в Брюсселе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru