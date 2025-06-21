Трамп: США могут не повышать военные расходы, но все в НАТО должны это сделать

Странам НАТО необходимо повысить военные расходы до 5% от их ВВП, однако это требование не должно распространяться на США, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом политик заявил журналистам в штате Нью-Джерси.

«Думаю, им следует это сделать. Не думаю, что нам [США] следует... Мы так давно поддерживаем НАТО, во многих случаях оплачивая, как мне кажется, 100% расходов», - отметил Трамп, отвечая на вопрос о планах увеличения оборонных расходов в Североатлантическом альянсе.

Президент США также отметил, что блоку «придется заняться Испанией», которая всегда платила очень мало и отказалась направлять на военные нужды 5% ВВП . Кроме того, Трамп раскритиковал Канаду, которая платит «мало, почти меньше всех».

Между тем СМИ сообщили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ликвидирует два подразделения альянса и сократит десятки должностей в штаб-квартире организации в Брюсселе.

