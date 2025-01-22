Трамп допустил введение новых санкций против России

Введение новых санкций в отношении России не исключено, сообщил президент США Дональд Трамп.

В Раде заявили, что переговоры Киева с командой Трампа могут пройти в феврале

По его словам, это может произойти, если российское руководство не пойдет на переговоры по Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью урегулирования украинского конфликта не должно быть краткое перемирие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСанкции Против РоссииСШАДональд Трамп

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