Трамп допустил введение новых санкций против России
22 января 202502:02
Введение новых санкций в отношении России не исключено, сообщил президент США Дональд Трамп.
По его словам, это может произойти, если российское руководство не пойдет на переговоры по Украине.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью урегулирования украинского конфликта не должно быть краткое перемирие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru