Трамп допустил введение новых санкций против России

По его словам, это может произойти, если российское руководство не пойдет на переговоры по Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью урегулирования украинского конфликта не должно быть краткое перемирие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

