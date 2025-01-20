Путин: Целью урегулирования ситуации на Украине должен быть долгосрочный мир
Целью урегулирования украинского конфликта не должно быть краткое перемирие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с постоянными членами Совета Безопасности он указал, что также это не должна быть «передышка для перегруппировки и перевооружения», чтобы в последствии продолжить конфликт.
«Это должен быть долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин на встрече с руководством российского МИД заявил, что для завершения конфликта Украине необходимо признать статус Крыма, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России, отказаться от вступления в НАТО, а также против РФ должны быть отменены все санкции, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru