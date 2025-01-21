В Раде заявили, что переговоры Киева с командой Трампа могут пройти в феврале
Переговоры украинских представителей с командой президента США Дональда Трампа могут состояться в начале февраля 2025 года. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
По его словам, в начале февраля в Вашингтоне пройдёт «украинская неделя», в рамках которой будут «происходить основные процессы и основные переговоры».
«Поэтому ждем и через несколько недель мы будем иметь новости», - заключил Арахамия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не ведёт каких-либо переговоров с Москвой, в том числе и секретных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru