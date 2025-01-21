В Раде заявили, что переговоры Киева с командой Трампа могут пройти в феврале

По его словам, в начале февраля в Вашингтоне пройдёт «украинская неделя», в рамках которой будут «происходить основные процессы и основные переговоры».

«Поэтому ждем и через несколько недель мы будем иметь новости», - заключил Арахамия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не ведёт каких-либо переговоров с Москвой, в том числе и секретных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

