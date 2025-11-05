Путин утвердил упрощенный порядок получения гражданства для участников СВО
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок приема в гражданство и выдачи вида на жительство иностранцам и лицам без гражданства, проходившим службу в российской армии во время военной операции на Украине. Документ опубликован 5 ноября и вступает в силу со дня обнародования.
Согласно указу, подать заявление на получение гражданства смогут дееспособные мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, заключившие контракт на службу в вооруженных силах России сроком не менее одного года после 24 февраля 2022 года или проходившие службу в этот период по ранее подписанному контракту. Право также предоставлено тем, кто был уволен по возрасту, по состоянию здоровья или по истечении срока службы.
Основанием для подачи заявления станет выписка из приказа об увольнении или решение комиссии о признании заявителя негодным к службе по контракту. Кроме того, гражданство или вид на жительство смогут получить супруги и дети таких военнослужащих, включая семьи погибших участников спецоперации.
В документе оговаривается, что новые правила не распространяются на граждан Белоруссии. Помимо гражданства, иностранцы и лица без гражданства, проходившие службу не менее года или признанные негодными к ней, могут претендовать на вид на жительство в России на аналогичных условиях, передает «Радиоточка НСН».
