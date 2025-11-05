Путин утвердил упрощенный порядок получения гражданства для участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок приема в гражданство и выдачи вида на жительство иностранцам и лицам без гражданства, проходившим службу в российской армии во время военной операции на Украине. Документ опубликован 5 ноября и вступает в силу со дня обнародования.

Согласно указу, подать заявление на получение гражданства смогут дееспособные мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, заключившие контракт на службу в вооруженных силах России сроком не менее одного года после 24 февраля 2022 года или проходившие службу в этот период по ранее подписанному контракту. Право также предоставлено тем, кто был уволен по возрасту, по состоянию здоровья или по истечении срока службы.