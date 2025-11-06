СМИ: КНДР планирует отправить в Россию тысячи военнослужащих
Северная Корея начала переброску в Россию тысяч военнослужащих, сообщает Yonhap со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи.
Они якобы займутся восстановительными работами в зоне проведения спецоперации. Утверждается, что должны прибыть около пяти тысяч солдат инженерных войск армии КНДР. Они займутся восстановлением инфраструктуры. Еще тысяча военных будет специализироваться на разминировании территорий. Отмечается, что всего Пхеньян направит в Россию до десяти тысяч бойцов.
Как заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, Южная Корея не редко подтасовывает факты в отношении КНДР. Он указал, что с серьезным недоверием относится ко всем заявлениям, которые идут из Сеула применительно к Пхеньяну. При этом парламентарий отметил, что Россию и КНДР связывает тесное сотрудничество, сообщает «Лента.ру».
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что северокорейские воины защищали Курскую область, как собственную Родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
