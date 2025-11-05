Трамп заявил, что США не хотят воевать с кем-либо

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к военным конфликтам. Об этом он сказал, выступая на Американском бизнес-форуме.

«Мы не хотим ввязываться в войны. Я восстановил вооруженные силы. У нас, безусловно, самая сильная армия в мире», — сказал он.