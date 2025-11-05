Трамп заявил, что США не хотят воевать с кем-либо

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к военным конфликтам. Об этом он сказал, выступая на Американском бизнес-форуме.

«Мы не хотим ввязываться в войны. Я восстановил вооруженные силы. У нас, безусловно, самая сильная армия в мире», — сказал он.

Трамп отказался от участия в саммите G20 в ЮАР

Дональд Трамп ранее не раз подчеркивал, что считает приоритетом укрепление военной мощи США без вовлечения страны в новые конфликты. При этом за время его президентства Пентагон получил крупное финансирование на модернизацию вооруженных сил и повышение боеготовности.

Ранее Трамп также заявлял, что главная цель американской политики — «сохранять мир через силу» и предотвращать войны за счет демонстрации военного превосходства США, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
