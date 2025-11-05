Замгубернатора Нижегородской области вступил в ряды армейского резерва

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев сообщил, что вступил в ряды «Боевого армейского резерва страны Нижнего Новгорода» (БАРС-НН). Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что уже прибыл на один из полигонов региона и приступил к военной подготовке. При этом он уточнил, что участие в программе «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону боевых действий.