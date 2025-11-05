Замгубернатора Нижегородской области вступил в ряды армейского резерва
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев сообщил, что вступил в ряды «Боевого армейского резерва страны Нижнего Новгорода» (БАРС-НН). Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что уже прибыл на один из полигонов региона и приступил к военной подготовке. При этом он уточнил, что участие в программе «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону боевых действий.
Ранее к нижегородским резервистам присоединился заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц. Власти подчеркивают, что проект «БАРС» направлен на создание подготовленного резерва граждан, способных при необходимости участвовать в обеспечении обороны страны.
4 ноября президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил, к специальным сборам для охраны критически важных объектов, передает «Радиоточка НСН».
