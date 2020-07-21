Канье Уэста не зарегистрировали кандидатом в президенты в Южной Каролине
Американский рэпер Канье Уэста не вошел в президентский избирательный бюллетень в Южной Каролине. Об этом сообщил американский телеканал Fox со ссылкой на представителя штаба округа.
Как стало известно телеканалу, музыкант не предоставил 10 тысяч подписей от избирателей, необходимых для регистрации.
На прошлой неделе Уэст зарегистрировался как независимый кандидат в Оклахоме, где успел подать нужные документы и оплатил сбор в размере 35 тысяч долларов.
Выборы президента США состоятся 3 ноября текущего года. Как ожидается, кандидатом от демократов выступит бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев - Дональд Трамп.
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