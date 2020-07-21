Канье Уэста не зарегистрировали кандидатом в президенты в Южной Каролине

Американский рэпер Канье Уэста не вошел в президентский избирательный бюллетень в Южной Каролине. Об этом сообщил американский телеканал Fox со ссылкой на представителя штаба округа.

Канье Уэст признался, что переболел COVID-19

Как стало известно телеканалу, музыкант не предоставил 10 тысяч подписей от избирателей, необходимых для регистрации.

На прошлой неделе Уэст зарегистрировался как независимый кандидат в Оклахоме, где успел подать нужные документы и оплатил сбор в размере 35 тысяч долларов.

Выборы президента США состоятся 3 ноября текущего года. Как ожидается, кандидатом от демократов выступит бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев - Дональд Трамп.

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