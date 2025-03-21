Трамп: Дела с РФ и Украиной идут хорошо, урегулирование состоится

По его словам, урегулирование ситуации вокруг Украины состоится. Глава государства отметил, что верит в возможность украинского урегулирования.

Ранее Трамп потребовал от Киева согласия на скорое прекращение огня с Россией в обмен на сделку по поставкам редкоземельных металлов. Европейским чиновникам было сказано, что американский лидер связан сделку с обязательством Украины прекратить огонь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

