Трамп: Дела с РФ и Украиной идут хорошо, урегулирование состоится

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что дела с Москвой и Киевом идут хорошо.

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По его словам, урегулирование ситуации вокруг Украины состоится. Глава государства отметил, что верит в возможность украинского урегулирования.

Ранее Трамп потребовал от Киева согласия на скорое прекращение огня с Россией в обмен на сделку по поставкам редкоземельных металлов. Европейским чиновникам было сказано, что американский лидер связан сделку с обязательством Украины прекратить огонь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

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