СМИ: Трамп поставил условие прекращения огня для подписания сделки с Украиной
Президент США Дональд Трамп потребовал от Киева согласия на скорое прекращение огня с Россией в обмен на сделку по поставкам редкоземельных металлов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, европейским чиновникам было сказано, что американский лидер связан сделку с обязательством Украины прекратить огонь.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский приехал в Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр, но в ходе встречи Дональд Трамп потребовал от него согласия на прекращение огня с Россией и прекращение критики президента Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также раскритиковал Зеленского, назвав его неблагодарным агитатором за демократическую партию. В результате переговоры сорвались, и украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.
Позже спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Зеленскому следует вернуться к переговорам или Украину возглавит другой человек. В ответ Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента и подтвердил готовность продолжить переговоры, а также подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru