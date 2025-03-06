СМИ: Трамп поставил условие прекращения огня для подписания сделки с Украиной

Президент США Дональд Трамп потребовал от Киева согласия на скорое прекращение огня с Россией в обмен на сделку по поставкам редкоземельных металлов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, европейским чиновникам было сказано, что американский лидер связан сделку с обязательством Украины прекратить огонь.