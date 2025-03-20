МИД России не будет участвовать в переговорах с США в Саудовской Аравии
Министерство иностранных дел не будет представлено в составе делегации на консультациях с США, которые состоятся 24 марта в Эр-Рияде. Об этом в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД», — сказала она.
Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, отмечает «Свободная пресса».
Темой предстоящих консультаций станет черноморская инициатива, обсуждение которой пройдет в формате экспертных групп, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru