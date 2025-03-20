МИД России не будет участвовать в переговорах с США в Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел не будет представлено в составе делегации на консультациях с США, которые состоятся 24 марта в Эр-Рияде. Об этом в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД», — сказала она.