МИД России не будет участвовать в переговорах с США в Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел не будет представлено в составе делегации на консультациях с США, которые состоятся 24 марта в Эр-Рияде. Об этом в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД», — сказала она.

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Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, отмечает «Свободная пресса».

Темой предстоящих консультаций станет черноморская инициатива, обсуждение которой пройдет в формате экспертных групп, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:Саудовская АравияПереговорыСШАМИД России

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