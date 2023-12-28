Трамп: Байден допустил новый виток конфликта Израиля и Палестины
Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что президент Джо Байден позволил случиться новому витку палестино-израильского конфликта, сообщил он Just The News.
По словам политика, при его президентстве атака ХАМАС на Израиль «никогда бы не случилась». Трамп отметил, что мог бы договориться, а теперь это сделать гораздо сложнее. Также бывший президент Указал, что Байден пытается играть на два фронта, но терпит неудачу.
Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru