Трамп: Байден допустил новый виток конфликта Израиля и Палестины

Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что президент Джо Байден позволил случиться новому витку палестино-израильского конфликта, сообщил он Just The News.

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По словам политика, при его президентстве атака ХАМАС на Израиль «никогда бы не случилась». Трамп отметил, что мог бы договориться, а теперь это сделать гораздо сложнее. Также бывший президент Указал, что Байден пытается играть на два фронта, но терпит неудачу.

Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ХамасИзраильПрезидент СШАДжо БайденДональд Трамп

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