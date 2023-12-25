Байден попал в список главных неудачников 2023 года
Президент США Джо Байден попал в список главных политических неудачников 2023 года по версии телеканала Fox News.
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Отмечается, что глава государства столкнулся с расследованием по делу о возможном импичменте. Кроме того, Байден продолжает бороться с низкими рейтингами среди избирателей.
Вопросы у граждан страны вызывает не только возраст президента и его возможная причастность к коррупции, когда он был вице-президентом, но и поддержка Израиля в ближневосточном конфликте.
Также в список попали отправленный в октябре 2023 года в отставку бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, обвиняемый в мошенничестве конгрессмен Джордж Сантос и губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин.
Ранее рейтинг одобрения работы американского лидера Джо Байдена обновил антирекорд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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