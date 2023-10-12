Трамп: Байден посмешище, которое «оккупировало Белый дом»

Экс-глава США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, обвинил действующего президента Джо Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом».

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По его словам, при Байдене произошёл «хаос, кровопролитие, война, террор и смерть». Как отметил Трамп, из-за некомпетентности американского лидера произошло обострение палестино-израильского конфликта.

Также Трамп заявил, что во время его пребывания у власти ХАМАС бы не напал на Израиль.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДональд ТрампДжо Байден

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