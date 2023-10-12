Трамп: Байден посмешище, которое «оккупировало Белый дом»
12 октября 202304:49
Экс-глава США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, обвинил действующего президента Джо Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом».
По его словам, при Байдене произошёл «хаос, кровопролитие, война, террор и смерть». Как отметил Трамп, из-за некомпетентности американского лидера произошло обострение палестино-израильского конфликта.
Также Трамп заявил, что во время его пребывания у власти ХАМАС бы не напал на Израиль.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru