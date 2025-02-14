Трамп анонсировал встречу представителей США, России и Украины в Саудовской Аравии

Представители США, России и Украины на предстоящей неделе проведут встречу, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

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По его словам, она состоится в Саудовской Аравии. Отмечается, что предстоящие контакты между странами покажут, достижимо ли урегулирование конфликта вокруг Украины.

Ранее Трамп заявил, что РФ, Украина и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

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