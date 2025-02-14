Трамп анонсировал встречу представителей США, России и Украины в Саудовской Аравии
14 февраля 202504:02
Представители США, России и Украины на предстоящей неделе проведут встречу, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, она состоится в Саудовской Аравии. Отмечается, что предстоящие контакты между странами покажут, достижимо ли урегулирование конфликта вокруг Украины.
Ранее Трамп заявил, что РФ, Украина и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru