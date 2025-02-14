Трамп анонсировал встречу представителей США, России и Украины в Саудовской Аравии

По его словам, она состоится в Саудовской Аравии. Отмечается, что предстоящие контакты между странами покажут, достижимо ли урегулирование конфликта вокруг Украины.

Ранее Трамп заявил, что РФ, Украина и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

