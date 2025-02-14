Трамп: РФ, Украина и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности
14 февраля 202502:03
Американский президент Дональд Трамп объявил в Белом доме, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.
Встреча пройдет 14 февраля. «Не знаю точно, кто будет от стран, но высокопоставленные люди из России, Украины и США», — указал американский лидер.
Ранее Госдеп заявил, что урегулирование на Украине станет главной темой Мюнхенской конференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru