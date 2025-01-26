Трамп анонсировал скорые переговоры с Путиным

Он указал, что глава России хочет поговорить с ним и что два лидера скоро поговорят.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обращение Трампа к Путину говорит о его желании закончить конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

