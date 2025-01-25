Зеленский объяснил запрет на переговоры с Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что запрет на прямые переговоры с Россией позволил остановить на Украине сепаратизм. Об этом сообщило издание «РБК».
Президент Украины отметил, что до появления запрета имелось множество «теневых переговорных коридоров» через депутатов Украины, США и Евросоюза, способных повлиять на украинскую независимость.
Зеленский также отметил, что должность главы государства обязывает его быть лидером переговоров.
Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский предпринимает попытки сорвать мирные переговоры по Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru