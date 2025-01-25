Президент Украины отметил, что до появления запрета имелось множество «теневых переговорных коридоров» через депутатов Украины, США и Евросоюза, способных повлиять на украинскую независимость.

Зеленский также отметил, что должность главы государства обязывает его быть лидером переговоров.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский предпринимает попытки сорвать мирные переговоры по Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

