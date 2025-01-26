Зеленский: Обращение Трампа к Путину говорит о его желании закончить конфликт

По его словам, при этом у главы Белого дома и нет четкого плана. «Пока мы не знаем, как это будет. Мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей», — указал Зеленский.

Ранее президент Украины объяснил запрет на переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

