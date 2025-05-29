Путин провел встречу с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии дольше всех в истории страны — в 2006 году и затем с 2012 по 2020 год. Он считался одним из ключевых политиков Либерально-демократической партии, проводил курс на усиление оборонной политики и укрепление союзов с США, а также выступал за пересмотр пацифистской конституции Японии.

Абэ был смертельно ранен 8 июля 2022 года в городе Нара во время предвыборного выступления. Нападавший выстрелил в него из самодельного оружия. Политик скончался в больнице спустя несколько часов, передает «Радиоточка НСН».

