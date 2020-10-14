Лавров: встречи западных политиков с Тихановской - вмешательство во внутренние дела Белоруссии

Во вторник Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум, заявив, что последний должен покинуть пост до 25 октября и освободить всех политических заключённых, иначе предприятия страны начнут забастовку.

В Белоруссии в начале августа состоялись выборы президента страны. По официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Штабы оппозиционных кандидатов заявили о несогласии с итогами выборов, их сторонники начали масштабные акции протеста, требуя отставки Лукашенко. Митинги в Минске продолжаются до сих пор. По данным оппозиции, в ходе протестов погибли не менее 5 человек, более 200 были ранены.

