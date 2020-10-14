Лавров: встречи западных политиков с Тихановской - вмешательство во внутренние дела Белоруссии

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал встречи западных лидеров с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской вмешательством во внутренние дела Белоруссии, передает РИА Новости.

Ранее Тихановская встречалась, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая также заявила, что не признаёт избрание Александра Лукашенко на новый президентский срок.

Решающий момент. В Белоруссии оценили ультиматум Тихановской

Во вторник Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум, заявив, что последний должен покинуть пост до 25 октября и освободить всех политических заключённых, иначе предприятия страны начнут забастовку.

В Белоруссии в начале августа состоялись выборы президента страны. По официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Штабы оппозиционных кандидатов заявили о несогласии с итогами выборов, их сторонники начали масштабные акции протеста, требуя отставки Лукашенко. Митинги в Минске продолжаются до сих пор. По данным оппозиции, в ходе протестов погибли не менее 5 человек, более 200 были ранены.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Светлана ТихановскаяСергей ЛавровБелоруссия
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