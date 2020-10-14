Лавров: встречи западных политиков с Тихановской - вмешательство во внутренние дела Белоруссии
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал встречи западных лидеров с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской вмешательством во внутренние дела Белоруссии, передает РИА Новости.
Ранее Тихановская встречалась, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая также заявила, что не признаёт избрание Александра Лукашенко на новый президентский срок.
Во вторник Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум, заявив, что последний должен покинуть пост до 25 октября и освободить всех политических заключённых, иначе предприятия страны начнут забастовку.
В Белоруссии в начале августа состоялись выборы президента страны. По официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Штабы оппозиционных кандидатов заявили о несогласии с итогами выборов, их сторонники начали масштабные акции протеста, требуя отставки Лукашенко. Митинги в Минске продолжаются до сих пор. По данным оппозиции, в ходе протестов погибли не менее 5 человек, более 200 были ранены.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- Лавров: встречи западных политиков с Тихановской - вмешательство во внутренние дела Белоруссии
- В России запатентован препарат, убивающий коронавирус
- Лавров: Россия не будет «бегать и унижаться» перед ЕС
- В России изменят систему начисления стимулирующих выплат медикам
- Замуровавшую сына в бетон астраханку признали вменяемой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru