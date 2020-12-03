Тихановская объявила о готовности возглавить Белоруссию

Тихановская сообщила, что намерена объединить лучших экспертов и демократические силы. По ее словам, оппозиция уже разработала концепцию проведения новых президентских выборов, а также проект конституционной реформы.

Ранее Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не получала от него такого предложения, сообщает РЕН ТВ.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в эфире НСН, что президент Белоруссии любыми путями старается избежать диалога с оппозицией.

