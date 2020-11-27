Лукашенко рассказал о перехваченной оппозиционной пресс-конференции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о перехваченной спецслужбами пресс-конференции оппозиционных политиков с участием лидера оппозиции Светланы Тихановской. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
По словам белорусского президента, власти перехватили разговор «Тихановской, всех этих беглых». Лукашенко сообщил, что Тихановская на пресс-конференции заявила, что ничего не решает.
Глава государства отметил, что заявление оппозиционера его поразило. По мнению Лукашенко, Тихановскую «держат» в Литве, поскольку западным силам нужен такой человек.
Выборы президента Белоруссии состоялись в августе. По официальным данным, большинство голосов избирателей получил действующий президент Александр Лукашенко. По данным оппозиции, выборы выиграла Светлана Тихановская. Позже оппозиционный кандидат уехала в Литву. В стране начались масштабные акции протеста. Участники продолжающихся до сих пор митингов требуют отставки Лукашенко.
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