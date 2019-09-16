The National Interest рассказал, как Гитлер сделал Россию великой
Американский журнал пишет, что без Гитлера СССР не достиг бы пика своей мощи. Подробнее в материале НСН.
Американское издание The National Interest рассказало, как Адольф Гитлер «помог России осуществить свою мечту стать супердержавой».
«После потери более двадцати миллионов военнослужащих и гражданских во Второй мировой войне, у России практически нет причин благодарить Гитлера. Но в среду, 22 июня, когда отмечается 75-ая годовщина операции «Барбаросса», нацистского вторжения в Советский Союз, настало время вспомнить одну из величайших ироний в истории. Адольф Гитлер был одержим тем, чтобы превратить Россию в огромную немецкую колонию, а российский народ - в рабов. Вместо этого половина Германии была оккупирована Красной Армией, а народ стал подданными Российской империи. Когда рано утром 22 июня 1941 года четыре миллиона нацистских солдат пересекли советскую границу, они мечтали увидеть шпили Кремля. Вместо этого они развязали цепь последствий, которые все еще формируют мир сегодня», — цитирует спецкор НСН статью The National Interest.
Автор пишет, что если бы Гитлер не развязал войну, то у СССР никогда не было бы «европейской империи». Отмечается, что в 1939 году мир был мультиполярным, так как несколько государств соревновались в нем за власть, но к 1945 году осталось всего две супердержавы – США и СССР.
«И это величайшее наследство, оставленное Гитлером России. У путинской России есть лишь тень военной мощи и глобального влияния Советского Союза. Но сравните военную мощь и влияние сегодняшней Британии, Франции и Германии с тем, что было у этих стран в 1939 году, и Россия, уже кажется не в плохой форме. Москва могла бы поддерживать экспедиционные силы в течение нескольких месяцев в Сирии: НАТО едва могла собрать достаточно ресурсов, чтобы справиться с такой силой, как Ливия Каддафи в 2011 году. Гитлер оставил в Европе вакуум власти для России. Стоило ли это двадцать миллионов погибших - это другой вопрос», — передает спецкор НСН выдержки из статьи The National Interest.
Ранее Минобороны России рассекретило очередную порцию секретных документов, относящихся к событиям, предшествующим началу Второй мировой войны. Из них выходит, что Москва вынужденно пошла на заключение договора о ненападении с гитлеровской Германией. В эфире НСН доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков заявил, что подписание пакта с Германией было вынужденной, но необходимой мерой, так как США и Великобритания усиленно подталкивали Германию к нападению на Советский Союз.
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