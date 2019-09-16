The National Interest рассказал, как Гитлер сделал Россию великой

Автор пишет, что если бы Гитлер не развязал войну, то у СССР никогда не было бы «европейской империи». Отмечается, что в 1939 году мир был мультиполярным, так как несколько государств соревновались в нем за власть, но к 1945 году осталось всего две супердержавы – США и СССР.

«И это величайшее наследство, оставленное Гитлером России. У путинской России есть лишь тень военной мощи и глобального влияния Советского Союза. Но сравните военную мощь и влияние сегодняшней Британии, Франции и Германии с тем, что было у этих стран в 1939 году, и Россия, уже кажется не в плохой форме. Москва могла бы поддерживать экспедиционные силы в течение нескольких месяцев в Сирии: НАТО едва могла собрать достаточно ресурсов, чтобы справиться с такой силой, как Ливия Каддафи в 2011 году. Гитлер оставил в Европе вакуум власти для России. Стоило ли это двадцать миллионов погибших - это другой вопрос», — передает спецкор НСН выдержки из статьи The National Interest.

Ранее Минобороны России рассекретило очередную порцию секретных документов, относящихся к событиям, предшествующим началу Второй мировой войны. Из них выходит, что Москва вынужденно пошла на заключение договора о ненападении с гитлеровской Германией. В эфире НСН доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков заявил, что подписание пакта с Германией было вынужденной, но необходимой мерой, так как США и Великобритания усиленно подталкивали Германию к нападению на Советский Союз.

