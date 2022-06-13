The Hill: Россия может «выключить» реакторы в США одним решением
Если Россия примет решение прекратить поставки обогащенного урана на энергетические предприятия США, их реакторам грозит остановка. Об этом говорится в статье издания The Hill.
«Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции», — написано в публикации.
Многие реакторы в США, сообщаются в материале, произведены в России, и она же поставляет комплектующие для них. В случае продолжения конфликта с Западом, электростанций в Соединенных Штатах может остановиться.
Авторы публикаций заявляют о необходимости принятия США более активной политики в закупках для исключения создавшегося положения. Например, правительству Соединенных Штатов - поддержать работу конверсионного завода, который по планам, возобновит свою деятельность в 2023 году.
Кроме того, американскому кабмину и частным энергетическим компаниям предлагается изучить стратегии расширения производства и разработки технологий в США для обогащения урана, 2чтобы как можно быстрее заменить поставки из России».
Ранее сообщалось, что администрация США склоняет Конгресс к поддержке плана по закупке обогащенного урана на $4,3 млрд напрямую у отечественных производителей. Об этом пишет Bloomberg.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 996 / сут.
Умерли
380 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 684 / сут.
- The Hill: Россия может «выключить» реакторы в США одним решением
- «Враг почище США». В России раскрыли планы стратегические Польши захвата земель
- Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
- Борисов: На запуск массового производства самолетов в России потребуется до пяти лет
- Группа «Земляне» попала в ДТП после концерта в Херсоне
- В Донецке из-за обстрела загорелся газопровод
- СМИ: Россия сломала щит НАТО
- Символы и боль Поклонской: Путин уволил экс-прокурора Крыма из Россотрудничества
- Российская армия уничтожила в ДНР иностранное оружие и технику для ВСУ
- В России за сутки госпитализировали 724 пациента с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru