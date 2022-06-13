The Hill: Россия может «выключить» реакторы в США одним решением

«Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции», — написано в публикации.

Многие реакторы в США, сообщаются в материале, произведены в России, и она же поставляет комплектующие для них. В случае продолжения конфликта с Западом, электростанций в Соединенных Штатах может остановиться.

Авторы публикаций заявляют о необходимости принятия США более активной политики в закупках для исключения создавшегося положения. Например, правительству Соединенных Штатов - поддержать работу конверсионного завода, который по планам, возобновит свою деятельность в 2023 году.

Кроме того, американскому кабмину и частным энергетическим компаниям предлагается изучить стратегии расширения производства и разработки технологий в США для обогащения урана, 2чтобы как можно быстрее заменить поставки из России».

Ранее сообщалось, что администрация США склоняет Конгресс к поддержке плана по закупке обогащенного урана на $4,3 млрд напрямую у отечественных производителей. Об этом пишет Bloomberg.

