СМИ: США хотят выделить $4,3 млрд на покупку местного урана для снижения зависимости от России
Администрация США склоняет Конгресс к поддержке плана по закупке обогащенного урана на $4,3 млрд напрямую у отечественных производителей. Об этом пишет Bloomberg.
По данным СМИ, это необходимо для снижения зависимости от импорта ресурсов из России. Как отмечают представители Минэнерго США, из-за прекращения поставок урана могут возникнуть перебои в работе коммерческих ядерных реакторов; однако реализация плана властей позволит создать государственного покупателя и простимулировать внутренний рынок.
Тем не менее, США будет непросто запустить свою урановую промышленность. В стране существует лишь одно коммерческое предприятие по обогащению, завод компании URENCO в Нью-Мексико, а сам консорциум поделили представители Великобритании, Нидерландов и Германии.
Кроме того, предложенной схеме снижения зависимости от российского урана необходимо одобрение конгрессменов. Представители Минэнерго уже провели встречу с законодателями, на которой объяснили необходимость таких мер.
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