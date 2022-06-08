СМИ: США хотят выделить $4,3 млрд на покупку местного урана для снижения зависимости от России

По данным СМИ, это необходимо для снижения зависимости от импорта ресурсов из России. Как отмечают представители Минэнерго США, из-за прекращения поставок урана могут возникнуть перебои в работе коммерческих ядерных реакторов; однако реализация плана властей позволит создать государственного покупателя и простимулировать внутренний рынок.

Тем не менее, США будет непросто запустить свою урановую промышленность. В стране существует лишь одно коммерческое предприятие по обогащению, завод компании URENCO в Нью-Мексико, а сам консорциум поделили представители Великобритании, Нидерландов и Германии.

Кроме того, предложенной схеме снижения зависимости от российского урана необходимо одобрение конгрессменов. Представители Минэнерго уже провели встречу с законодателями, на которой объяснили необходимость таких мер.

