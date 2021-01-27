Россия не исключает вывоз излишков обогащенного урана из Ирана

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что сейчас пока рано об этом говорить. Он назвал этот вопрос «достаточно абстрактным и теоретическим», учитывая, что многие аспекты СВПД являются объектом американских санкций.

США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году.

Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН назвал нового президента США Джо Байдена адекватным человеком в сравнении с его предшественником Дональдом Трампом. Так он прокомментировал принятое решение о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы.

