Россия не исключает вывоз излишков обогащенного урана из Ирана
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва, возможно, будет готова содействовать вывозу излишков обогащённого урана из Ирана. По его словам, это может произойти в случае, если Соединенные Штаты вернутся в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Вместе с тем дипломат подчеркнул, что сейчас пока рано об этом говорить. Он назвал этот вопрос «достаточно абстрактным и теоретическим», учитывая, что многие аспекты СВПД являются объектом американских санкций.
США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году.
Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН назвал нового президента США Джо Байдена адекватным человеком в сравнении с его предшественником Дональдом Трампом. Так он прокомментировал принятое решение о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы.
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