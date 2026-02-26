Афганские военные сообщили о захвате постов Пакистана на границе
Афганские военные начали операции против Пакистана на линии Дюранда в ряде приграничных провинций, заявило Министерство обороны Афганистана. Как передает TOLONews со ссылкой на ведомство, действия стали ответом на атаки со стороны Пакистана.
По данным источников телеканала, афганские силы заняли восемь постов пакистанских подразделений в районе Гората, а также в провинциях Нангархар и Кунар по другую сторону линии Дюранда.
Двумя днями ранее TOLONews со ссылкой на главу управления информации и культуры провинции Нангархар Забихуллу Нурани сообщал о вооруженных столкновениях в приграничной зоне между Афганистаном и Пакистаном.
Детали о потерях сторон не приводились, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- США продлили срок продажи зарубежных активов «Лукойла» до апреля
- Директор Долиной отреагировал на сообщения о подаренной квартире
- «Это чудовищно!»: Бурляев раскрыл, что не так с экранизациями русских сказок
- Назван типичный заемщик микрофинансовых организаций в 2026 году
- СМИ: МВД возбудило дела против девяти российских футбольных судей
- «Не могут оторваться»: Бурляев заверил, что детей не пугает кино о Тарковском
- Афганские военные сообщили о захвате постов Пакистана на границе
- По аналогии с «Госуслугами»: Чего ждут от комиссии по ИИ при президенте РФ
- СМИ: Трамп и Зеленский обсудили территориальный вопрос по Украине
- США предложили санкции в отношении швейцарского банка из-за связей с Россией