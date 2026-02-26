Афганские военные сообщили о захвате постов Пакистана на границе

Афганские военные начали операции против Пакистана на линии Дюранда в ряде приграничных провинций, заявило Министерство обороны Афганистана. Как передает TOLONews со ссылкой на ведомство, действия стали ответом на атаки со стороны Пакистана.

По данным источников телеканала, афганские силы заняли восемь постов пакистанских подразделений в районе Гората, а также в провинциях Нангархар и Кунар по другую сторону линии Дюранда.

Двумя днями ранее TOLONews со ссылкой на главу управления информации и культуры провинции Нангархар Забихуллу Нурани сообщал о вооруженных столкновениях в приграничной зоне между Афганистаном и Пакистаном.

Детали о потерях сторон не приводились, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
