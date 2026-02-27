Зарубежные продавцы все чаще заходят на российские маркетплейсы, забирая покупателей у российских компаний, потребители получают более низкие цены, но вынуждены ждать товар неделями, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

В 2025 году в онлайн-торговле впервые снизилось количество активных продавцов. Предпринимателям мешают развиваться сразу несколько факторов — рост комиссий платформ, необходимость предоставлять скидки на свои товары на онлайн-площадках, а также конкурентное преимущество — прежде всего в цене — зарубежных продавцов перед российскими предпринимателями, пишет «Коммерсант». Кременсков назвал проблему «ощутимой».