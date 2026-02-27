Посольство России: Польша может не пустить россиян с действующим шенгеном

Власти Польши могут не пустить в страну россиян с действующей шенгенской визой. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в республике Андрей Ордаш в интервью ТАСС.

Дипломат напомнил, что в 2022 году Варшава закрыла въезд для большинства граждан РФ, даже имеющих выданный другим государством действующий шенген.

«С сентября 2023 года введен запрет на въезд в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны зарегистрированных на территории России легковых автомобилей», - указал Ордаш.

Поверенный отметил, что препятствия создаются для представителей гражданского общества РФ, участвующих в мероприятиях по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Польше. Так, в октябре прошлого года Варшава аннулировала визы представителям НПО из России, которые должны были участвовать в конференции по человеческому измерению. Польша объяснила свои действия «соображениями безопасности».

Ранее стало известно, что власти Польши собирают данные для иска, чтобы потребовать репарации от России «за последствия советского господства», пишет Ura.ru.

