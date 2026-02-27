В Казахстане при взрыве в кафе погибли семь человек

Семь человек погибли при взрыве в кафе в городе Шучинске Акмолинской области Казахстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

По данным спасателей, хлопок прогремел в пристроенном к пятиэтажному зданию заведении.

«После этого начался пожар. Его потушили, разбирают завалы. Пожарные из горящего здания вынесли восемь газбаллонов», - указано в сообщении.

Известно, что в результате ЧП пострадали 26 человек, погибли семеро, включая 16-летнюю девочку. В больницу доставили 13 человек, позднее пять пострадавших перевезли на реанимобилях в больницу города Кокшетау.

Ранее в Тюмени в гаражном кооперативе произошел взрыв газового баллона, погиб один человек, пишет Ura.ru.

