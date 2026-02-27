За ночь над Россией сбили 95 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 95 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 26 февраля до 07:00 мск 27 февраля... перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечается в сообщении.
Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Краснодарском крае, над водами Черного и Азовского морей. Кроме того, БПЛА сбили в Московском регионе, в том числе пять беспилотников, летевших на Москву.
Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что близ города уничтожили 13 дронов, пишет 360.ru.
